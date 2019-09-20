Итальянские каникулы: Брежнева поддержала тренд на леопардовый принт

Красотка-певица нечасто посещает светские мероприятия, а уж тем более едет ради этого за рубеж. Однако ради миланской Недели Моды Вера сделала исключение.

Спутница Константина Меладзе не только прилетела в Италию посмотреть показ своего любимого дизайнера Филиппа Пляйна, но и тщательно продумала свой образ.

На вечеринке, предшествующей дефиле, артистка появилась в черном oversize — пиджаке, футболке с надписью Urban и забавных ярко-розовых лосинах.

«Пожалуй, самая желанная вечеринка на миланской неделе моды — ради неё стоило прилететь. Филипп Пляйн знает , как воплотить самые смелые розовые мечты в реальность», — заметила Вера.

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Напомним, ранее звезда сообщила, что в последнее время совсем позабыла о шоппинге и надевает с утра первое, что «попадет ей под руку», а также совсем не пользуется косметикой в повседневной жизни. Что же, остается только позавидовать звездной блондинке: всем бы так, как она, выглядеть без макияжа.