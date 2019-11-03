«Всегда считала эту страну родной»: Пугачёва объяснила свой приезд в Белоруссию

Алла Борисовна заявила, что ближайшие десять лет — до своего восьмидесятилетия — она вряд ли отправится на гастроли. Об этом Примадонна отечественного шоу-бизнеса рассказала в Минске. Кроме того, супруга шоумена Максима Галкина объяснила свой приезд в Белоруссию.

«Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой дед и отец, и я всегда считала эту страну родной», — приводит «Пятый канал» слова Аллы Пугачевой.

Среди приглашенных гостей на шоу была замечена Анастасия Волочкова. Ради Примадонны балерина согласилась выступить на пуантах. По словам знаменитости, она никогда не скрывала от верных почитателей, что боготворит Пугачеву. Позже на личной страничке в Instagram артистка опубликовала закулисное фото с Аллой Борисовной. В зале также присутствовала и супруга музыкального продюсера Константина Меладзе — Вера Брежнева. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не смогла сдержать эмоций на шоу Примадонны, пожаловавшись на непрошеные слезы восторга.

Примечательно, что избранник Аллы Борисовны — шоумен Максим Галкин был вынужден пропустить концерт супруги в Минске из-за плотного графика. Напомним, что еще в апреле Примадонна выступила с юбилейным концертом в Кремлевском дворце. Тогда на шоу присутствовала вся семья певицы — дочь Кристина Орбакайте с сыном Никитой, невестка Пугачевой — 22-летняя Алена Краснова, шестилетние двойняшки Лиза и Гарри, внучка Клавдия и зять Михаил Земцов.