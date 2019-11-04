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«Пусть ещё погуляет»: Орбакайте не торопит сына Дени с женитьбой

48-летняя певица не скрывает: она годится своим 21-летним сыном от бизнесмена Руслана Байсарова. Юноша окончил элитный вуз в Англии.

«Пусть ещё погуляет»: Орбакайте не торопит сына Дени с женитьбой
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Будучи многодетной мамой, Кристина Орбакайте старается уделять вниманием всем своим отпрыскам. Старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса — 28-летний Никита Пресняков — живет отдельно вместе со своей супругой Аленой Красновой. Сын певицы от бизнесмена Руслана Байсарова — 21-летний Дени — обосновался в Англии. Юноша окончил элитный британский вуз. Под опекой Кристины осталась только семилетняя Клавдия от предпринимателя Михаила Земцова.

В недавнем интервью для программы «Ты не поверишь!» экс-супруга Владимира Преснякова-младшего призналась: она не догадывалась о том, что у Дени появилась возлюбленная. По некоторым данным, наследник именитой фамилии встречается с подругой детства по имени Мария. Кристина подметила, что не видит ничего странного в том, что у Байсарова-младшего появились свои маленькие секреты — в конце-концов он все-таки самостоятельный и самодостаточный молодой человек.

Кристина Орбакайте с сыновьями Никитой и Дени и дочкой Клавдией (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

«Сейчас другая, знаете, молодежь. Они еще долго выбирают, разбираются, поэтому пусть еще погуляет», — добавила Орбакайте, уточнив, что она не торопит Дени с женитьбой.

Зато старший сын певицы вот уже как два года состоит в браке с моделью Аленой Красновой. По словам Кристины, она с нетерпением ждет, когда влюбленные подарят ей внуков. Только сам Никита не спешит обзаводиться потомством.

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Алла ПугачеваДени Байсаровдети звездЗвездные детиКатя ЛельКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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«Пусть ещё погуляет»: Орбакайте не торопит сына Дени с женитьбой
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