«Просто изверг»: Тарзан вспомнил, как довел Королеву до слез

Певице казалось, что муж в буквальном смысле «прошелся» по ней катком, заставив работать над каждой мышцей тела на тренировке.

Муж Наташи Королёвой не скрывает: он всегда может найти время на спорт. В отпуске и на гастролях — танцор никогда не пропускает ежедневных разминок. Даже на даче Сергей Глушко оборудовал для себя личный спортзал. По словам Тарзана, когда-то он пытался взяться и за жену, став ее наставником. Вот только к идее проводить все уикенды в тренажерном зале певица восприняла без энтузиазма.

«Это не ее тема, она не может себя заставить… Это же трата с отдачей!! Наталья по другому устроена. Заставлять ее тяжело… Но такие моменты тоже были… Помню в Америке, на тренировке под штангой она начинает плакать!! А люди вокруг, так посмотрели… Явно с мыслью: Нуу, просто изверг какой-то!! На этом все… сняли штангу и домой. Хватит», — поделился воспоминаниями Сергей.

Сама Наталья признается, что в тот момент ей казалось, что муж в буквальном смысле «прошелся» по ней катком, заставив тренировать каждую мышцу тела. По словам певицы, она всегда комфортно ощущала себя в компании Глушко. Между супругами нет недопонимания или общих обид. Все конфликтные моменты пара старается обсуждать, не утрируя существующих.