Наташа Королева похвасталась сыном-музыкантом

Певица выложила в Сеть видео, как 17-летний Архип Глушко играет на пианино.

Следом за Игорем Николаевым певица Наташа Королева тоже поздравила поклонников с Днем музыки, опубликовав в Instagram видео со своим ребенком за клавишами. 17-летний Архип Глушко (сын артистки и бодибилдера Тарзана), как оказалось, довольно неплохо умеет играть на пианино, если не сказать больше.

Звездная мать явно гордится своим сыном. Хотя ранее она выступила против того, чтобы наследник стал музыкантом.

«Ой, только не это! Еще одного артиста я не выдержу!» — написала она месяц назад под фотографией Архипа за инструментом.

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Напомним, парень встречается с бывшей участницей шоу «Дом-2» Марией Слугиной. Недавно девушка изменила свою внешность, чем вызвала негодование собственных подписчиков.

А как вам игра Архипа? Сможет ли он пробиться в мир большой музыки?