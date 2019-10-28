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«Танцор диско»: сын Наташи Королевой идет по стопам родителей

Архип, которому сейчас 17 лет, оказался перед непростым выбором профессии. Однако юноша показывает все более очевидные успехи в эстрадном деле.

«Танцор диско»: сын Наташи Королевой идет по стопам родителей
Наташа Королева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Сын Наташи Королевой изначально планировал построить серьезную научную карьеру — юноша поступил в ВШЭ на факультет востоковедения. Однако недавно он стал демонстрировать все больший интерес к эстраде. 

Причем, по рассказам самой Королевой, совсем недавно сын выходил на сцену только после долгих уговоров. Но, кажется, что-то изменилось. Архип занимается вокалом, к тому же многое перенял от своего отца. 

Свои таланты юноша продемонстрировал на недавнем видео, которое опубликовала его мама в своем микроблоге. Певица надела на голову розовые заячьи уши и исполнила куплет из песни. На заднем плане в этот момент Архип исполнял спортивный танец. «Заряжаюсь позитивом так как впереди много выступлений, съёмок и турне по Дальнему Востоку с шоу Ягодка!» — подписала видео Королева. При этом своего сына она обозначила так: «Танцор ДИСКО». 

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Тэги:

Наташа КоролеваСергей Глушкосын Архиптанцы
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«Танцор диско»: сын Наташи Королевой идет по стопам родителей
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