Волочкова расплакалась, уединившись с Пугачевой в гримерке

Анастасия Волочкова в этом году дважды выступила с самой Аллой Пугачевой. Она стала гостьей ее юбилейного концерта в Москве, а не так давно также появилась на сцене с Примадонной в Минске. Для такого ответственного мероприятия балерина готовилась не один день. И это при том, что на свой фирменный шпагат она может сесть по первому требованию.

В своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro Волочкова рассказала, как ей поступило предложение поучаствовать в концерте. Так вышло, что артистка не взяла трубку, когда ей позвонили с неизвестного номера. Обычно такие звонки принимает ее пиар-директор. «Но тут через какое-то время мне позвонил Максим Галкин и спросил с возмущением: „Насть, ты что, зазвездилась? Тебе Пугачева звонит!“», — вспомнила балерина. После этого она, конечно, перезвонила и согласилась на предложение Примадонны.

Волочкова сразу пообещала прийти с букетом белых роз, но оказалось, что у нее не совпадают вкусы с Аллой Борисовной. Певица рассказала ей, что любит полевые цветы. Для номера под песню песню «Бал лицемерия», по словам Волочковой, Пугачева готовилась с особой тщательностью. Она даже надела красную юбку-пачку своей подруги.

«Было очень трогательно, когда Алла Борисовна так красиво и пафосно представила меня на сцене. Когда она сказала: „Настюха, давай“, я чуть не расплакалась, настолько это было просто и по-человечески», — отметила артистка. Она получила в тот день любимые белые розы. Анастасия не стала скрывать, что после концерта уединилась с легендой эстрады в гримерке. Они очень тепло пообщались. «Мы чуть-чуть побеседовали о жизни, как близкие по духу люди. Признаюсь, я не смогла сдержать слез…» — поделилась знаменитость.

По словам балерины, она общается с Примадонной около 20 лет. Волочкова считает певицу настоящей легендой и видит в себе много схожего с ней. Читайте больше откровений знаменитой балерины в ее авторской колонке.