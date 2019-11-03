Волочкова заявила, что уже пять лет должна быть на пенсии

Балерина сказала, что ее трудовая книжка до сих пор находится в Большом театре.

Балерина Анастасия Волочкова заявила в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, заявила что уже пять лет должна быть на пенсии. По ее признанию, все балерины Большого театра, где она трудилась, уходят на заслуженный отдых в 38 лет. Сейчас танцовщице уже 43 года.

«Моя трудовая книжка до сих пор лежит в Большом театре. Меня уволили в 2003 году незаконно. Я выиграла судебный процесс. Я доказала свою правду. Я не большая и толстая, как они все говорили. Просто люди с мешками денег вмешиваются в репертуарную политику. Это была грустная клоунада», — сказала она.

Как заметила балерина, руководители поставили цель выжить ее из Большого театра. «Им надо было уволить меня и Настю Винокур. Они сделали аттестацию. А однажды вечером из новостей я узнала, что Волочкова и Винокур уволены. И вот тогда меня взяло возмущение. Я принесла справку, что я беременна. Все были в шоке», — заявила танцовщица.

Волочкова отметила, что много лет раз в год ходила в театр и писала заявление, что находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Уволить ее просто не могли. «Потом в Большом театре сменилось руководство. Моя трудовая книжка лежит в театре до сих пор. Дайте мне книжку трудовую! Я пенсионер, но не на пенсии! Знаю, что сейчас моя пенсия должна была составлять порядка 19 тысяч рублей», — сказала Анастасия Волочкова.