НОВОСТИ

Волочкова заявила, что уже пять лет должна быть на пенсии

Балерина сказала, что ее трудовая книжка до сих пор находится в Большом театре.

Волочкова заявила, что уже пять лет должна быть на пенсии
Волочкова должна получать пенсию/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова заявила в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, заявила что уже пять лет должна быть на пенсии. По ее признанию, все балерины Большого театра, где она трудилась, уходят на заслуженный отдых в 38 лет. Сейчас танцовщице уже 43 года.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова вспомнила, как ее выживали из Большого театра/http://globallookpress.com/

«Моя трудовая книжка до сих пор лежит в Большом театре. Меня уволили в 2003 году незаконно. Я выиграла судебный процесс. Я доказала свою правду. Я не большая и толстая, как они все говорили. Просто люди с мешками денег вмешиваются в репертуарную политику. Это была грустная клоунада», — сказала она.

Как заметила балерина, руководители поставили цель выжить ее из Большого театра. «Им надо было уволить меня и Настю Винокур. Они сделали аттестацию. А однажды вечером из новостей я узнала, что Волочкова и Винокур уволены. И вот тогда меня взяло возмущение. Я принесла справку, что я беременна. Все были в шоке», — заявила танцовщица.

Волочкова отметила, что много лет раз в год ходила в театр и писала заявление, что находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Уволить ее просто не могли. «Потом в Большом театре сменилось руководство. Моя трудовая книжка лежит в театре до сих пор. Дайте мне книжку трудовую! Я пенсионер, но не на пенсии! Знаю, что сейчас моя пенсия должна была составлять порядка 19 тысяч рублей», — сказала Анастасия Волочкова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостипрограмма "Звезды сошлись"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова заявила, что уже пять лет должна быть на пенсии
Интересно?
Поделись с друзьями: