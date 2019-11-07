Анастасия Волочкова: «Мы с Аллой Пугачевой обе знаем, что такое травля»

Здравствуйте, мои хорошие читатели Teleprogramma.pro. Хочу поделиться с вами своей радостью.

Как вы знаете, 2 ноября на огромной 16-тысячной площадке в Минске отгремел юбилейный концерт Аллы Пугачевой. И я стала полноценной частью одного из номеров Аллы Борисовны.

Я уже участвовала в её юбилейном концерте в Кремле. Но тогда мне не нужно было танцевать. Номер выглядел как импровизация, но, конечно же, отрепетированная.

Расскажу, как Алла Борисовна тогда пригласила меня поучаствовать. Однажды я проснулась и обнаружила, что прорывается какой-то незнакомый номер. Обычно не отвечаю на незнакомые номера, у меня настроена переадресация на пиар-директора.

Но тут через какое-то время мне позвонил Максим Галкин и спросил с возмущением: «Насть, ты что, зазвездилась? Тебе Пугачева звонит!».

Мое недоумение было огромнейшим. Конечно, сразу же перезвонила и согласилась на это мега-предложение, пообещала прийти с алыми розами. Тогда Алла Борисовна сказала: «Я не люблю розы, люблю полевые цветы».

Для концерта в Минске под ту же песню «Бал лицемерия» был уже поставлен небольшой номер и мы вместе с артистами балета Аллы Борисовны неоднократно отрепетировали эту постановку. В качестве костюма выбрала новую пачку клоунессы, которая готовится для моей премьеры «Балерина в зазеркалье цирка».

Было очень трогательно, когда Алла Борисовна так красиво и пафосно представила меня на сцене. Когда она сказала: «Настюха, давай», я чуть не расплакалась, настолько это было просто и по-человечески. В конце номера мне подарили огромный букет белых роз. Для меня это были бесценные цветы.

А я, в свою очередь, купила Алле Борисовне герберы разных цветов и преподнесла в гримерной, когда она уже осталась одна. Я ей сказала очень добрые слова и мы чуть-чуть побеседовали о жизни, как близкие по духу люди. Признаюсь, я не смогла сдержать слез…

С Аллой Борисовной мы знакомы очень давно. 20 лет назад они с Филиппом Киркоровым приходили в Александринский театр на мой сольный концерт. Позже встречались на различных мероприятиях. На своих Рождественских встречах она вывела меня на сцену как первую поющую балерину и очень поддерживала, понимая, что я страшно волнуюсь.

Пугачева для меня — это легенда. Это сильный волей и духом человек, прошедший множество испытаний и не сломавшийся. Это человек-солнце. Чувствую свою схожесть с ней. В чертах характера и в умении выстаивать, несмотря на травлю. Ведь я тоже знаю, что это такое.

А вообще, на моем месте во время того концерта Аллы Борисовны хотел бы, наверное, оказаться каждый. Но я свое место никому не отдам!