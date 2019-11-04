14-летний сын Оскара Кучеры открыл магазин обуви

Старший сын Оскара Кучеры Саша Марков в свои 14 лет успел зарекомендовать себя практически матерым бизнесменом. Недавно он открыл интернет-магазин по продаже модной обуви, а до этого занимался вывозом мусора и другими экологическими направлениями, сообщает телеканал «Ю».

Кроссовки из его магазина уже оценил звездный отец, который явился на предпоказ нового «Терминатора» в обуви от Маркова.

А вот 11-летний Даниил Кучера, с которым тоже пообщался корреспондент «Ю», не разделяет увлечения старшего брата. Он занимается в актерской студии и мечтает о карьере артиста. Впрочем, парня не меньше интересует футбол. Впрочем, подумать о своем будущем у него еще есть время.

Напомним, Оскар Кучера – многодетный отец, у него четверо сыновей и одна дочь.