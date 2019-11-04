НОВОСТИ

14-летний сын Оскара Кучеры открыл магазин обуви

Пока Саша решил остановится на интернет-продажах.

14-летний сын Оскара Кучеры открыл магазин обуви
Оскар Кучера. Фото Global look press

Старший сын Оскара Кучеры Саша Марков в свои 14 лет успел зарекомендовать себя практически матерым бизнесменом. Недавно он открыл интернет-магазин по продаже модной обуви, а до этого занимался вывозом мусора и другими экологическими направлениями, сообщает телеканал «Ю».

Кроссовки из его магазина уже оценил звездный отец, который явился на предпоказ нового «Терминатора» в обуви от Маркова.

А вот 11-летний Даниил Кучера, с которым тоже пообщался корреспондент «Ю», не разделяет увлечения старшего брата. Он занимается в актерской студии и мечтает о карьере артиста. Впрочем, парня не меньше интересует футбол. Впрочем, подумать о своем будущем у него еще есть время.

Напомним, Оскар Кучера – многодетный отец, у него четверо сыновей и одна дочь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездОскар Кучера
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
14-летний сын Оскара Кучеры открыл магазин обуви
Интересно?
Поделись с друзьями: