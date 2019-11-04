Жидков станцевал с дочерью от Арнтгольц ради личного блога

Иван Жидков не скрывает: в юности он ставил перед собой совершенно иные приоритеты, отдавая предпочтение карьере, съёмкам, новым и интересным проектам. Однако сейчас актер старается больше времени уделять семье: десятилетней дочке Маше от экс-супруги Татьяны Арнтгольц и двухлетнему сыну Степану от модели Лилии Соловьевой. Несмотря на плотный гастрольный график и репетиции в театре, Иван часто видится с детьми.

Так, свободные уикенды и каникулы он проводит в компании дочери и маленького сынишки. Экс-супруга Жидкова не препятствует его встречам с Машей, понимая, что девочка нуждается как в маме, так и в отце. Свой выходной актер посвятил прогулке с 10-летней наследницей.

Вместе с Марией он сходил на один из местных городских крытых рынков. Актер предложил наследнице поучаствовать в съёмке забавного видео для личного блога в Instagram, устроив импровизированные танцы у прилавка с фруктами. Меньше чем за сутки ролик Ивана оценили порядка девяноста девяти тысяч подписчиков.

Напомним, что бывшая возлюбленная актера Татьяна Арнтгольц строит отношения с Марком Богатыревым. Этим летом влюбленные провели каникулы на родине артистки в Калининграде. Татьяна познакомила избранника с родителями, спровоцировав новую волну слухов о скором замужестве. Ранее в прессе писали о том, что Арнтгольц продемонстрировала в кадре помолвочное кольцо на безымянном пальце.