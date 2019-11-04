НОВОСТИ

Жидков станцевал с дочерью от Арнтгольц ради личного блога

Актер вместе с 10-летней наследницей записал для верных почитателей забавный видеоролик, выбрав в качестве локации помещение крытого рынка.

Жидков станцевал с дочерью от Арнтгольц ради личного блога
Иван Жидков с Татьяной Арнтгольц и дочкой Машей (Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1)

Иван Жидков не скрывает: в юности он ставил перед собой совершенно иные приоритеты, отдавая предпочтение карьере, съёмкам, новым и интересным проектам. Однако сейчас актер старается больше времени уделять семье: десятилетней дочке Маше от экс-супруги Татьяны Арнтгольц и двухлетнему сыну Степану от модели Лилии Соловьевой. Несмотря на плотный гастрольный график и репетиции в театре, Иван часто видится с детьми.

Так, свободные уикенды и каникулы он проводит в компании дочери и маленького сынишки. Экс-супруга Жидкова не препятствует его встречам с Машей, понимая, что девочка нуждается как в маме, так и в отце. Свой выходной актер посвятил прогулке с 10-летней наследницей.

Вместе с Марией он сходил на один из местных городских крытых рынков. Актер предложил наследнице поучаствовать в съёмке забавного видео для личного блога в Instagram, устроив импровизированные танцы у прилавка с фруктами. Меньше чем за сутки ролик Ивана оценили порядка девяноста девяти тысяч подписчиков.

Напомним, что бывшая возлюбленная актера Татьяна Арнтгольц строит отношения с Марком Богатыревым. Этим летом влюбленные провели каникулы на родине артистки в Калининграде. Татьяна познакомила избранника с родителями, спровоцировав новую волну слухов о скором замужестве. Ранее в прессе писали о том, что Арнтгольц продемонстрировала в кадре помолвочное кольцо на безымянном пальце.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиИван ЖидковТатьяна Арнтгольц
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жидков станцевал с дочерью от Арнтгольц ради личного блога
Интересно?
Поделись с друзьями: