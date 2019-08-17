Бывший муж Арнтгольц привез сына к родителям в Калининград

Родители Ивана Жидкова перебрались в Калининград. Именно в этом городе, когда-то жила бывшая супруга актера — Татьяна Арнтгольц. Девушка до сих пор часто приезжает в гости к близким, навещая родню. И вот и бывший муж Татьяны нашел время в своем загруженном графике на то, чтобы провести время с отцом и мамой. У бабушки с дедушкой также погостил и маленький сын Ивана — Степан.

«Мама, папа, я и сын», — подписал семейное фото Жидков.

После расставания с Арнтгольц актер не пренебрегал своими родительскими обязанностями: Иван часто видится с дочкой Марией. Осенью девочке исполнится десять лет. Татьяна не запрещала бывшему супругу общаться с наследницей. Жидков и Арнтгольц до сих пор поддерживают дружеские отношения.

Сама актриса перестала скрывать роман с Марком Богатыревым. Татьяна уже познакомила нового избранника с семьей. Свой отпуск пара провела в Калининграде. Арнтгольц редко дает интервью, предпочитая не распространяться о своей личной жизни. А бывший муж Татьяны не видит причин утаивать от поклонников семейные кадры с детьми. Иван уже рассказывал о том, что с возрастом он стал по другому оценивать многие вещи. Теперь актер больше времени уделяет семье и близким — родителям, детям. При этом Жидков не забывает о карьере.