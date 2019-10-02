ЗВЕЗДЫ

Бывший муж Арнтгольц сделал комплимент 41-летней Климовой

Иван Жидков не оставил без внимания свежие снимки актрисы в Instagram.

Бывший муж Арнтгольц сделал комплимент 41-летней Климовой
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Екатерина Климова опубликовала свежее фото, представ перед объективом фотокамеры в свитере и приталенной юбке-макси. По словам знаменитости, в пору ее юности молодежь часто собиралась в парадных. Тогда было модно устраивать «посиделки» в подъездах — петь под гитару, общаться в непринужденной обстановке. А в условиях нынешних реалий молодые люди переписываются в соцсетях, забыв о личных беседах и встречах.

Примечательно, что свежие снимки многодетной актрисы оценил и бывший муж Татьяны Арнтгольц. Иван Жидков не оставил без внимания импровизированную фотосъёмку Екатерины, сделав экс-супруге Гелы Месхи комплимент.

«Красивая!!» — лаконично подметил актер.

Напомним, что после расставания с Арнтгольц Иван сумел сохранить с бывшей возлюбленной дружеские отношения. Пара воспитывает общую дочь Марию, в сентябре девочке исполнилось десять лет. Кроме того, у актера подрастает сын Степан. Наследника Ивану родила модель Лилия Соловьева.

У Екатерины Климовой — четверо детей: 17-летняя Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, 12-летний Матвей и 11-летний Корней от Игоря Петренко. В браке с Гелой Месхи актриса родила дочь Беллу, в сентябре малышке исполнилось четыре годика. День рождения крохи знаменитость отметила в одной из столичных ресторанов, пригласив на праздник и крестную мама малышки — актрису Екатерину Вуличенко.

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Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваЗвездные детиИван ЖидковИгорь ПетренкоТатьяна Артнгольц
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Бывший муж Арнтгольц сделал комплимент 41-летней Климовой
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