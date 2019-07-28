Бывший муж Арнтгольц провел уикенд в компании маленького сына

Актер театра и кино Иван Жидков не забывает о своих родительских обязанностях. Вместе с Татьяной Арнтгольц он воспитывает дочку Марию. В сентябре девочке исполнится десять лет. Малышка с пониманием отнеслась к тому, что ее родители больше не живут вместе. Вскоре стало известно о том, что Жидков обзавелся наследником — сына ему подарила Лилия Соловьева. Дочка актера была появлению маленького Степы и сразу привязалась к братику.

Несмотря на плотный рабочий график, частые гастроли и репетиции — бывший муж Татьяны Арнтгольц делает все для того, чтобы дети чувствовали его заботу и любовь. Свой уикенд Иван Жидков провел в компании сынишки, в октябре малышу исполнится два годика.

больше по теме Арнтгольц с дочерью от Жидкова съездила в отпуск к родителям Актриса навестила близких в Калининграде вместе с 9-летней Машей.

Пока Степа смотрел мультики вместе с домашним питомцем, его папа проводит ревизию на кухне, интересуясь тем, какие блюда подадут к обеду.

Дочка актера часто наведывается в гости к папе. Маше нравится проводить время с братиком. В июне вместе с мамой девочка ездила в Калининград, навестить бабушек и дедушек. Родители Ивана перебрались в тот же город, в котором живут близкие Татьяны.

Актриса поддерживает с бывшим мужем дружеские отношения. И это не удивительно: ради дочери им удалось достичь компромисса, избежав лишних ссор и конфликтов, связанных с вопросами опеки.