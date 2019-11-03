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Все ради нее: Волочкова села на шпагат перед Пугачевой

А также сфотографировалась на коленях перед певицей.

Все ради нее: Волочкова села на шпагат перед Пугачевой
Пугачева. Фото Global look press

Не все понимают эту дружбу, но факт остается фактом – Алла Пугачева благоволит к Анастасии Волочковой, чье имя часто ассоциируется не только со сценой, но и со всевозможными скандалами в шоу-бизнесе. Именно ее звезда российской поп-сцены выбрала для выступания на одной сцене в Минске 2 ноября.

Анастасия с благодарностью приняла приглашение Примадонны и приготовила специальный номер со своим козырем – шпагатом. На сцене «Арены-Минска» балерина появилась в розовой балетной пачке. Алла Борисовна по-дружески назвала свою коллегу по цеху «королевой Instagram». И в завершение номера расцеловала Анастасию.

Танцовщица была так переполнена чувствами к Примадонне, что присела перед ней на колени в гримерке для совместного фото. «Боготворю», — написала она.

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Все ради нее: Волочкова села на шпагат перед Пугачевой
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