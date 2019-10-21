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Этери Тутберидзе поделилась снимком с 16-летней «американской» дочкой

Диана Дэвис уже более десяти лет профессионально занимается фигурным катанием.

Этери Тутберидзе поделилась снимком с 16-летней «американской» дочкой
Тутберидзе без ума от дочки/http://globallookpress.com

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram разместила снимок, на котором она в компании своей 16-летней дочери Дианы Дэвис. Фотография сделана в американском Лас-Вегасе.

«Прекрасная погода, хорошее настроение, любимая доча рядом», — заявила Этери Тутберидзе.

Отметим, что много лет назад прославленный тренер была замужем за гражданином США. Этери Тутберидзе, конечно, не любит вспоминать тот период своей жизни. Ее дочь появилась на свет 16 января 2003 года. Девушка начинала с одиночного женского катания, но вскоре стало ясно, что больших успехов ей не добиться и она перешла в танцы на льду. Она выступает в паре с фигуристом Глебом Смолкиным.

Кстати, не так давно у дочери Тутберидзе сменился тренер. Она ушла вместе со своим партнером от Елены Кустаровой. Сейчас пара занимается у Игоря Шпильбанда. Надо сказать, что большую часть времени Диана Дэвис проводит в США. Америка давно стала родным домом для девушки.

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Тэги:

АмерикаГлеб СмолкинДиана ДэвисЛас-ВегасЭтери Тутберидзе
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Этери Тутберидзе поделилась снимком с 16-летней «американской» дочкой
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