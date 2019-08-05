17-летняя Загитова в мини-платье выбрала стиль total black

17-летняя Алина Загитова сама ведет страничку в Instagram. Несмотря на то, что каждый день спортсменки расписан по минутам, она старается находить время на общение с верными почитателями, отвечая на их вопросы в микроблоге.

Несколькими днями ранее подопечная Этери Тутберидзе опубликовала свежий видеоролик, рассказав о своем отношении к фигурному катанию. Загитова не скрывает: она не представляет свою жизнь без льда, многочасовых тренировок, выступлений и соревнований.

«Я чувствую себя собой, когда надеваю коньки», — заявила Алина.

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На личной страничке в Instagram спортсменка поделилась свежим кадром из недавней фотосессии в Токио. В кадре Загитова позирует в мини-платье. Примечательно, что фигуристка отдала предпочтение стилю total black, выбрав чисто черный комплект одежды. К образу спортсменка подобрала босоножки на небольшом каблучке. Единственным ярким акцентом на фото стала сумочка Алины. Особое внимание девушка уделила макияжу, подкрасив губы алой помадой.

После Олимпиады Загитову не раз спрашивали о том, как она относится к одной из своих главных соперниц на льду — Евгении Медведевой. Девочки на тот момент тренировались в одном штабе у Этери Тутберидзе. Позднее Женя переехала в Канаду, выбрав в наставники Брайана Орсера.

По словам Алины, она никогда не конфликтовала с Медведевой. В ответ Евгения восхищалась трудолюбием и упорством юной фигуристки. Загитова давно дружит с дочкой Этери Георгиевны — Дианой Дэвис.