«Загитова – работяга, Туктамышева – веселая»: Медведева высказалась о своих главных соперницах

Серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева стала гостьей программы журналистов Карена Адамяна и Павла Занозина. Она ответила на 50 самых острых вопросов о себе и своих знакомых. Фигуристка, к примеру, призналась, что в ее телефонной книжке есть номер стилиста Сергея Зверева. Когда-то он даже подарил ей сережки. Что касается самой дорогой покупки в жизни, то однажды она приобрела сумку «Луи Виттон» за полторы тысячи долларов.

Спортсменка рассказала, что сейчас учит японский язык. Она не любит материться. Говорит, когда хочет выразиться, то просто смягчает выражение до: «Вашу маму». Медведева отметила, что последний раз плакала, когда смотрела картину «Звезда родилась». Особенно ее впечатлила сцена в финале фильма.

О своей нынешней спортивной жизни в Канаде тремя словами она выразилась так: «Спокойно, скучно, продуктивно». Звезда пояснила, что тренировки в Северной Америке заканчиваются в 16 часов и ей просто нечего делать. На вопрос, что лучше олимпийское золото или вечная молодость — она выбрала медаль игр. Спросили журналисты и о ее главных соперницах – Алине Загитовой и Елизавете Туктамышевой. «Загитова — работяга. Помню, как она пахала перед Олимпиадой. Туктамышева – веселая», — сказала фигуристка.

В людях, как призналась Медведева, ее раздражает лень. В своей внешности фигуристке не нравится нос. Спортсменка отметила, что понравившемуся молодому человеку всегда готова написать первой. При свиданиях она упирается, когда молодые люди хотят за нее заплатить, но признается, что именно мужчины должны оплачивать счета в ресторанах.

«Женщина должна быть немного завистливой, хитрой, стервозной. А вот манерность в людях мне не нравится», — заметила она в конце беседы, говоря о главных качествах представительниц прекрасного пола.