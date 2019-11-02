Во все тяжкие: в Канаде ребенок выпросил на Хеллоуин конфеты с наркотиками

В одном из домов Канады хозяева угостили ребенка конфетами с наркотиком на Хеллоуин. О необычной упаковке со сладостями в полицию сообщили шокированные родители малыша. После традиционного для праздника обхода, когда дети пугают взрослых, а те откупаются конфетами, мама и папа ребенка решили проверить мешок со вкусностями.

Каково же было удивление родителей, когда на одной из пачек с мармеладом они прочли, что продукт содержит наркотик, оказывающий успокаивающее и возбуждающее состояние одновременно. Испуганные мать и отец принесли упаковку к правоохранителям.

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Телеканал CTV отмечает, что пока что инспекторам не удалось найти людей, которые подарили ребенку эту упаковку. Примечательно, что сладости с запрещенным веществом внутри получил лишь один ребенок из «путешествующей по домам группы».