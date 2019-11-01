Меган и Гарри раскрыли «хеллоуинское» прозвище сына

Герцог и герцогиня Сассекские в честь Дня всех святых поделились свежим постом в Instagram.

В преддверии одного из самых любимых праздников — Хеллоуина — принц Гарри и Меган Маркл опубликовали пост, в котором пожелали всем веселого Дня всех святых.

В своей публикации они также упомянули и их сына — маленького Арчи и таким образом рассекретили его прозвище.

«Желаем всем безопасного и забавного Хеллоуина от нашей семьи (и нашей маленькой тыковки)», — написали они, сопроводив запись оранжевым символом Дня всех святых.

Запись была сделана к фото, на котором Меган и Гарри посещают лавку в Новой Зеландии, в которой продаются маскарадные костюмы и прочие «хеллоуинские» артефакты.

«Ровно год назад герцог и герцогиня посетили магазин спецэффектов во время их турне по Новой Зеландии», — гласило дальнейшее пояснение.

На снимке Меган запечатлена в белом платье с пуговицами, а на Гарри надеты черные джинсы, белая рубашка и серый пиджак.

Ранее сообщалось, что принц Уильям называет Кейт Миддлтон ласковым прозвищем «куколка», а свою дочь — Лотти.