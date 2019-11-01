Астронавты начнут выпекать на МКС печенье с шоколадной крошкой

Американские астронавты в свободное от основной работы время смогут заняться выпечкой печенья с шоколадной крошкой. В ближайшее время на МКС доставят специальную печь, которая способна работать в невесомости.

Associated Press отмечает, что доставить агрегат планируется с помощью специального грузового корабля. Основа для выпечки – тесто уже привезли ранее, сейчас оно хранится в виде полуфабрикатов. Шоколад для начинки также направят вместе с печью.

Excited to announce that our oven is going to the International Space Station on the NG-12 #cygnus #Antares 🚀 launch… Опубликовано Zero G Kitchen Вторник, 29 октября 2019 г.

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Эксперты по космическим коммуникациям подчеркивают, что на МКС испечь печенье можно значительно быстрее, чем в земных условиях. Так, на приготовление астронавтам потребуется не больше 20 минут. Выпечка обеспечит сотрудников дополнительными силами и поспособствует хорошему настроению. Однако съесть космонавтам печенье подчистую все же не дадут – несколько штук нужно будет переправить на Землю для проведения анализов.