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Беспредел в Чикаго: банда расстреляла школьницу на праздновании Хеллоуина

Сейчас медики борются за жизнь семилетней пострадавшей.

Беспредел в Чикаго: банда расстреляла школьницу на праздновании Хеллоуина
Пистолет/Фото: Светлана Маковеева/КП

В Чикаго перестрелка между враждующими группами людей едва не закончилась гибелью случайной жертвы. В городе по традиции отмечали Хеллоуин — как обычно, в эту пору на улице веселится много детей. Пострадавшая девочка, одетая в костюм пчелы, в момент случившегося проходила опасный участок вместе с мамой и папой.

Практически на том же участке улицы группа из трех человек преследовала оппонентов и стреляла по ним. Несколько пуль попали в грудь и шею собиравшего конфеты ребенка.

Журналистам Chicago.cbslocal полицейские, прибывшие на место, рассказали, что школьницу в критическом состоянии доставили в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.
Стрелявших задержать пока не удалось. Банда усиленно скрывается. Люди же, в которых целились нарушители, также были ранены, но их состояние оценивается как стабильное. Сейчас район, в котором все произошло, оцеплен. Местные жители боятся выходить на улицу, опасаясь повторения эпизода.

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ребенокстрельбаХэллоуинЧикаго
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Беспредел в Чикаго: банда расстреляла школьницу на праздновании Хеллоуина
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