Беспредел в Чикаго: банда расстреляла школьницу на праздновании Хеллоуина

В Чикаго перестрелка между враждующими группами людей едва не закончилась гибелью случайной жертвы. В городе по традиции отмечали Хеллоуин — как обычно, в эту пору на улице веселится много детей. Пострадавшая девочка, одетая в костюм пчелы, в момент случившегося проходила опасный участок вместе с мамой и папой.

Практически на том же участке улицы группа из трех человек преследовала оппонентов и стреляла по ним. Несколько пуль попали в грудь и шею собиравшего конфеты ребенка.

BREAKING NEWS: shots fired near 26th and Lawndale in Little Village neighborhood. Reports of a girl injured. She received help at nearby business. @cbschicago pic.twitter.com/P6IoIAbqNw

— Jermont Terry (@JermontTerry) October 31, 2019