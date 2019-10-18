Лорак назвала свой развод с изменившим ей экс-супругом «мучительным»

Ани Лорак впервые решилась рассказать о своем замужестве за турецким предпринимателем. В своем интервью журналу «ОК!» она назвала свой развод «мучительным». Впрочем, артистка убеждена, что развод не может быть простым. Она признается, что до последнего верила в то, что все можно исправить.

Лорак напомнила, что прожила с Муратом 14 лет. Она подчеркивает, что это целая жизнь. «Настоящие чувства были», — уверяет она. Она добавляет, что никогда не думала, что все может закончиться именно так.

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Лорак также поведала и о новом романе. Сейчас она встречается с 27-летним продюсером Егором Глебом. Они познакомились еще тогда, когда Ани официально была замужем — Глеб написал для нее песню.