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Лорак назвала свой развод с изменившим ей экс-супругом «мучительным»

В интервью певица впервые рассказала о новых отношениях.

Лорак назвала свой развод с изменившим ей экс-супругом «мучительным»
Ани Лорак. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Ани Лорак впервые решилась рассказать о своем замужестве за турецким предпринимателем. В своем интервью журналу «ОК!» она назвала свой развод «мучительным». Впрочем, артистка убеждена, что развод не может быть простым. Она признается, что до последнего верила в то, что все можно исправить. 

Лорак напомнила, что прожила с Муратом 14 лет. Она подчеркивает, что это целая жизнь. «Настоящие чувства были», — уверяет она. Она добавляет, что никогда не думала, что все может закончиться именно так. 

Лорак также поведала и о новом романе. Сейчас она встречается с 27-летним продюсером Егором Глебом. Они познакомились еще тогда, когда Ани официально была замужем — Глеб написал для нее песню. 

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Лорак назвала свой развод с изменившим ей экс-супругом «мучительным»
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