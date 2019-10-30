Александр Васильев надеется увидеть рядом с Юлией Снигирь «джентльмена»

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники разобрал стиль 36-летней Юлии Снигирь, похвалив актрису за тонкий вкус и чутье к прекрасному. По словам модного критика, Евгению Цыганову безусловно повезло с избранницей. Девушка не только обладает привлекательной внешностью, ее также можно назвать обаятельной и очаровательной. Особое внимание историк моды уделил гардеробу знаменитости, подметив, что Юлия — очень стильная женщина, она прекрасно понимает, какие наряды выигрышно подчеркивает ее индивидуальность.

«Я бы сказал, что Юлия одевается в голландско-скандинавской манере, когда в одном наряде больше двух цветов не бывает. Она явно сторонница стиля минимализм. Отметает все ненужное и никуда не сворачивает с выбранной дороги. Ее можно только похвалить», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

При этом соведущий Эвелины Хромченко остался недоволен тем, как рядом с Юлией выглядит ее нынешний спутник. По мнению модного эксперта, Евгений Цыганов отдает предпочтение спортивному стилю, игнорируя дресс-код.