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Александр Васильев надеется увидеть рядом с Юлией Снигирь «джентльмена»

Историк моды не сомневается: Евгению Цыганову надо «дотягиваться» до уровня любимой женщины.

Александр Васильев надеется увидеть рядом с Юлией Снигирь «джентльмена»
Юлия Снигирь (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники разобрал стиль 36-летней Юлии Снигирь, похвалив актрису за тонкий вкус и чутье к прекрасному. По словам модного критика, Евгению Цыганову безусловно повезло с избранницей. Девушка не только обладает привлекательной внешностью, ее также можно назвать обаятельной и очаровательной. Особое внимание историк моды уделил гардеробу знаменитости, подметив, что Юлия — очень стильная женщина, она прекрасно понимает, какие наряды выигрышно подчеркивает ее индивидуальность.

«Я бы сказал, что Юлия одевается в голландско-скандинавской манере, когда в одном наряде больше двух цветов не бывает. Она явно сторонница стиля минимализм. Отметает все ненужное и никуда не сворачивает с выбранной дороги. Ее можно только похвалить», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

При этом соведущий Эвелины Хромченко остался недоволен тем, как рядом с Юлией выглядит ее нынешний спутник. По мнению модного эксперта, Евгений Цыганов отдает предпочтение спортивному стилю, игнорируя дресс-код.

«Ему ничего не стоит выйти на красную дорожку в кроссовках или олимпийке. Поэтому совет могу дать один — меньше спорта в выходной одежде. Надо дотягиваться до уровня любимой женщины. Рядом с Юлией хочется видеть джентльмена», — добавил историк моды.

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Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"Юлия Снигирь
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Александр Васильев надеется увидеть рядом с Юлией Снигирь «джентльмена»
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