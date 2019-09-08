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Мамина радость: Снигирь опубликовала фото трехлетнего сына

Родители стараются скрывать наследника от посторонних глаз.

Мамина радость: Снигирь опубликовала фото трехлетнего сына
Юлия Снигирь Фото: globallookpress.com

Актриса Юлия Снигирь на протяжении нескольких лет состоит в отношениях с коллегой Евгением Цыгановым. В марте 2016-го у пары родился наследник – сын Федор. О мальчике поклонники актеров знают крайне мало, так как родители тщательно оберегают ребенка от посторонних глаз, как это принято в среде шоу-бизнеса.

Конечно, и Снигирь, и Цыганов время от времени поднимают в блогах тему воспитания Федора и иногда даже делятся его снимками. Но подобное происходит крайне редко. Например, однажды Юлия призналась поклонникам, что обращалась к детскому психологу. По словам актрисы, ее 3-летний сын часто не слушается родителей и постоянно настаивает на своем.

Однако трудности в воспитании не мешают родителем наслаждаться временем, проведенным с наследником. Недавно Снигирь вместе с 3-летним Федором посетили океанариум. Вероятно, Юлия получила от прогулки множество позитивных эмоций, которыми решила поделиться с подписчиками в блоге. В режиме Stories она опубликовала фото сына. Правда, Федор стоит спиной к камере. Лицо ребенка родители продолжают скрывать. На фото мальчик рассматривает большой аквариум с морскими обитателями.

Сын Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/yuliasnigir/

Напомним, Снигирь недавно посетила 76-й Венецианский фестиваль. Она приняла участие в сериале «Новый папа», где главную роль сыграл британский актер Джуд Лоу. На острове Лидо состоялась презентация и показ двух эпизодов картины.

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Венецианский кинофестиваль 2019дети звездЕвгений ЦыгановЗвездные детиЮлия Снигирь

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Мамина радость: Снигирь опубликовала фото трехлетнего сына
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