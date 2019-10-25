Звездный стиль

«Экстравагантно и ярко»: Александр Васильев оценил наряды Эвелины Бледанс

Эксперт раскритиковал актрису за стиль, но восхитился ее смелостью в выборе радужных образов.

«Экстравагантно и ярко»: Александр Васильев оценил наряды Эвелины Бледанс
Александр Васильев оценил образ Эвелины Бледанс ФОТО: https://www.instagram.com

Александр Васильев и Эвелина Бледанс нередко пересекаются на съемках программы «Модный приговор», но знаменитости не просто иногда работают вместе, но и тепло относятся друг к другу.

«Эвелина — обаятельная, доброжелательная, открытая, и хотя на ее долю выпало немало испытаний, всегда хочет выглядеть счастливой и заметной. Конечно, ее образ нельзя назвать примером элегантности… зато она выглядит экстравагантно и ярко», — говорит модный эксперт.

Александр Васильев назвал Бледанс ярко-красочной женщиной за выбор красного цвета в одежде и молодежного стиля.

«Сейчас она носит костюмы алого цвета и футболки с надписью «love» на груди, но посмотрим, изменится ли ее стиль через 10 лет», — цитирует слова историка моды сайт 7days.ru.

Комплимент от модного эксперта получили стройные ножки Эвелины Бледанс, но он тут же раскритиковал слишком молодежные и экстравагантные аксессуары и обувь, а-ля«хулиганистая малолетка в английском колледже для сложных детей».

Впрочем, строгой свою критику Васильев не называет, а соглашается с тем, что образ Эвелины тщательно сформирован ей самой.

«Она обожает, чтобы одежда привлекала внимание. Пусть иногда ее образ — китч и безвкусица, но ведь Эвелина никогда и не претендовала на звание «женщина с большим вкусом. Она явно продумывает свой собственный стиль», — уверен Александр Васильев.

Александр Васильев разобрал гардероб Эвелины Бледанс.

Ранее Эвелина Бледанс продемонстрировала все прелести своей фигуры. К своим 50 годам она может похвастаться подтянутой фигурой и упругой кожей. Знаменитость не сомневается, что она получает ровно столько, сколько для этого старается, сообщает сайт Актуальные новости.

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Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильЭвелина Блёданс
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«Экстравагантно и ярко»: Александр Васильев оценил наряды Эвелины Бледанс
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