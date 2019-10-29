Помолодевшая Пугачева записала для племянницы Розановой трогательное видео

Алла Пугачева со многими артистами и просто коллегами находится в теплых дружеских отношениях. Игорь Николаев с женой, семья Валентина Юдашкина, Анджелика Варум и другие известные персоны часто бывают гостями в замке Примадонны. Однако в бурном потоке жизнь артистка далеко не всегда со всеми может увидеться. В 70 лет она воспитывает пятилетних Лизу и Гарри, а также продолжает заниматься творчеством.

Все-же Алла Борисовна нашла время, чтобы увидеться с известной актрисой Ириной Розановой. Как известно, женщина была замужем три раза, но ни одному из мужей не подарила наследников. Свою любовь актриса подарила племянницам Наташе и Ане. Последняя 29 октября отмечает день рождения. Пугачева не стала упускать возможность и поздравила девушку. Вместе с Ириной она записала трогательное видео.

В кадре Примадонна запечатлена в черном платье и клетчатом пальто бежевого цвета. При этом часть ее волос выпрямлена, а другая завита в кудри. Похоже, что шиньон, который носит артистка, она предпочла зачесать на одну сторону. Нюдовый макияж завершил образ.

«Анечка, стою с мамой твоей и хочу поздравить тебя с днем рождения. 33 — это вообще, изумительно. И деткам счастья и ты сама детка у этой мамы, так что будь счастлива и радуйся любому проявлению жизни! Живи долго и счастливо, как тетя Алла», — произнесла Пугачева.

Розанова не стала скрывать, что встретилась с подругой совершенно случайно. Она поблагодарила Примадонну за теплые слова. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие поразились тому, как молодо выглядит Алла Борисовна. «Ириночка, вы лучшая мамочка для Ани, если вас она так воспринимает, значит есть за что!», «Ого, Алле Борисовне очень длинные вьющиеся волосы подходят, молодят очень», «Какие роскошные женщины!», — прокомментировали пост подписчики.