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«У меня теперь совсем другая жизнь»: Пугачева поделилась своими планами

Примадонна призналась, что не знает, даст ли снова концерт.

«У меня теперь совсем другая жизнь»: Пугачева поделилась своими планами
Алла Пугачева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Алла Пугачева продолжает рекомендовать поклонникам посмотреть «Тот самый концерт» — видеоверсию выступления в Кремлевском дворце. В апреле многие фанаты не смогли увидеть грандиозное выступление — перекупщики торговали билетами по 250 тысяч рублей. 

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В программе «Доброе утро», которая выходит на Первом канале, певица рассказала о своих планах на ближайшее будущее и том, что она сомневается, выступит ли когда-либо еще перед публикой. 

Примадонна призналась, что не может с уверенностью сказать, будет ли еще один концерт, по двум причинам. Первая — здоровье, вторая — общее ощущение жизни. «У меня теперь совсем другая жизнь, которую я бы не хотела выносить в песнях», — поделилась артистка. Она добавила, что никогда не пела в своих песнях о счастье. 

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Тэги:

Алла ПугачевабилетыконцертКремлевский дворецПервый канал
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«У меня теперь совсем другая жизнь»: Пугачева поделилась своими планами
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