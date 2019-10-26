Зарубина призналась, почему когда-то затаила обиду на Пугачеву

Игорь Николаев — известный композитор. Он сотрудничал со многими звездами и сейчас помогает юным талантам реализовать себя. В студии передачи «Привет, Андрей!» артист представил двух девушек, которым сейчас помогает. Это певица Эмма М и саксофонистка Анастасия Высоцкая. А ведущий вспомнил, как его гость создавал хиты. Известную многим песню «Айсберг» в свое время исполнила Алла Пугачева, но, как оказалось, первой Николаев предложил эту композицию не Примадонне, а Ольге Зарубиной.

Бывшая жена Александра Малинина записала видео для Игоря Юрьевича.

«Когда я встретила Игоря Николаева в первый раз, то можно сказать, что это действительно была любовь с первого взгляда. Я сразу влюбилась в него. Мне бы очень хотелось, чтобы вы спросили у него: был ли Игорь Николаев влюблен в меня? „Айзберг“ сначала предложили Алле Борисовне. Она сказала, что не знает, как ее петь, и отказалась от нее. Они стали искать, кому ее предложить, и остановились на мне. Я помню, как писалась в студии Пугачевой. Все это делалось в тайне, естественно», — рассказала Зарубина.

По словам женщины, она исполнила песню Николаева один раз в Театре эстрады под аккомпанемент, тогда еще неизвестного Александра Малинина.

«Она тянула на шлягер. А через какой-то период времени небольшой ее записывает Пугачева. Вот это обидно! Вот это мне обидно, честно могу сказать. Алла Борисовна стояла на тот момент очень круто. Она открывала любую дверь ногой. Он полностью зависел от нее. Если она наложила на нее лапу, на эту песню, то мы с Игорем все равно ничего бы с этим не сделали. Мы бы не смогли ее записать, да и она не прозвучала бы нигде», — высказалась Ольга.

Она также отметила, что исполнила песню о любви. По ее мнению, у Аллы Борисовной песня получилась про айсберг. Она напрямую спросила у Николаева, почему в итоге трек достался Примадонне.

«По-моему, Ольга драматизирует ситуацию и вообще. У нее не было сольной песни „Айсберг“. Как она правильно и вовремя вспомнила про Выгузова — это Саша Малинин, у которого тогда была фамилия Выгузов. Они замечательной были парой», — вспомнил композитор.

Он не согласился с Зарубиной в том, что Пугачева пела про айсберг. Николаев уверен, что она исполнила трек именно о любви.

Также артист не стал скрывать, что работает только с теми людьми, которые вызывают у него какие-то чувства. По его словам, он очень любил Зарубину и Малинина, как пару в то время. Николаев подчеркнул, что песню «Айсберг» отдавал не он, а поэтесса Лидия Козлова. Как оказалось, подобный случай произошел с еще одной работой композитора. Песню «Паромщик» он написал для Валерия Леонтьева, но в итоге, пока певец раздумывал, ее записала Алла Борисовна.