Лещенко предположил, сколько лет Пугачева будет выступать на сцене

Певец Лев Лещенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответил на вопрос, сколько лет Алла Пугачёва собирается выступать на сцене. «Она все время в поиске. Она не успокоится. Она будоражит себя все время. Зачем уходить – пусть унесут», — заявил в шутку музыкант.
Друг Льва Лещенко, юморист Владимир Винокур добавил, что концерт Пугачевой в Белоруссии, безусловно, удастся. Напомним, что выступление назначено на 2 ноября. Ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. Все потому, что президент страны Александр Лукашенко без ума от ее творчества.
«Батька любит слушать Аллу Борисовну. Он и на мои концерты всегда ходит», — заявил Винокур.
В восторге от творческого долголетия Пугачевой и пародистка Клара Новикова. «Она молодец, пускай всех обманывает. Еще Антон Павлович Чехов сказал: «Обманывайте нас, обманывайте. Обман лучше, чем равнодушие». Алла Пугачева находится в потрясающей форме», — заметила Клара Новикова.