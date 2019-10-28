Лещенко предположил, сколько лет Пугачева будет выступать на сцене

По словам музыканта, Примадонна все время находится в творческом поиске.

Певец Лев Лещенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответил на вопрос, сколько лет Алла Пугачёва собирается выступать на сцене. «Она все время в поиске. Она не успокоится. Она будоражит себя все время. Зачем уходить – пусть унесут», — заявил в шутку музыкант.

Друг Льва Лещенко, юморист Владимир Винокур добавил, что концерт Пугачевой в Белоруссии, безусловно, удастся. Напомним, что выступление назначено на 2 ноября. Ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. Все потому, что президент страны Александр Лукашенко без ума от ее творчества.

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«Батька любит слушать Аллу Борисовну. Он и на мои концерты всегда ходит», — заявил Винокур.

В восторге от творческого долголетия Пугачевой и пародистка Клара Новикова. «Она молодец, пускай всех обманывает. Еще Антон Павлович Чехов сказал: «Обманывайте нас, обманывайте. Обман лучше, чем равнодушие». Алла Пугачева находится в потрясающей форме», — заметила Клара Новикова.