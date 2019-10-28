НОВОСТИ

Лещенко предположил, сколько лет Пугачева будет выступать на сцене

По словам музыканта, Примадонна все время находится в творческом поиске.

Лещенко предположил, сколько лет Пугачева будет выступать на сцене
Лещенко высказался в адрес Пугачевой/http://globallookpress.com

Певец Лев Лещенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответил на вопрос, сколько лет Алла Пугачёва собирается выступать на сцене. «Она все время в поиске. Она не успокоится. Она будоражит себя все время. Зачем уходить – пусть унесут», — заявил в шутку музыкант.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева еще долго будет выступать на сцене/http://globallookpress.com

Друг Льва Лещенко, юморист Владимир Винокур добавил, что концерт Пугачевой в Белоруссии, безусловно, удастся. Напомним, что выступление назначено на 2 ноября. Ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. Все потому, что президент страны Александр Лукашенко без ума от ее творчества.

«Батька любит слушать Аллу Борисовну. Он и на мои концерты всегда ходит», — заявил Винокур.

В восторге от творческого долголетия Пугачевой и пародистка Клара Новикова. «Она молодец, пускай всех обманывает. Еще Антон Павлович Чехов сказал: «Обманывайте нас, обманывайте. Обман лучше, чем равнодушие». Алла Пугачева находится в потрясающей форме», — заметила Клара Новикова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваВладимир ВинокурКлара НовиковаЛев ЛещенкоПрограмма "Ты не поверишь!"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лещенко предположил, сколько лет Пугачева будет выступать на сцене
Интересно?
Поделись с друзьями: