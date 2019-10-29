«Я добряк по жизни»: Дмитрий Тарасов не выгонял Бузову после развода

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов вспомнил развод с Ольгой Бузовой. Он признался, что не выбрасывал девушку и ее вещи из квартиры, потому что «добряк по жизни». Решение расстаться пара приняла в 2016 году. Тогда спортсмен ушел к Анастасии Костенко, а Ольга очень болезненно переживала развод. Поклонники до сих пор уверены, что некоторые свои песни она посвящает именно бывшему мужу.

Тем не менее, этот факт Тарасова совсем не радует. Она признается, что не следит за жизнью певицы, так как хватает своих дел. К тому же, совсем скоро футболист станет многодетным отцом, Анастасия Костенко носит второго ребенка под сердцем, а еще у него есть наследница от предыдущих отношений.

«Когда слышу ее песни, то переключаю их», — рассказывает Дмитрий Тарасов.

А вот относительно развода у каждого из экс-супругов своя правда. Полузащитник уверяет, что пытался расстаться с Ольгой мирно и не выгонял ее из дома.

«Выкидывал ли я ее из квартиры с помощью кавказцев и чеченцев? Нет, конечно. Я добряк по жизни».

Изначально была договоренность, что девушка поживет сколько нужно, но эмоции вышли из-под контроля. «Машину я забрал только после того, как начались оскорбления в адрес моей семьи. По контракту эта машина и была моя», — рассказал Тарасов в интервью Youtube-каналу «Всему Головин».

Ранее 33-летняя певица и телеведущая призналась, что до сих пор вспоминает о бывшем муже. А еще понимает, что ему не очень легко, так как он видит ее «в каждом утюге», пишет сайт argumenti.ru.