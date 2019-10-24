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Жена Дмитрия Тарасова показала идеальное семейное утро

Мама, папа и дочка умываются, завтракают и зарабатывают деньги своей счастливой жизнью.

Жена Дмитрия Тарасова показала идеальное семейное утро
Анастасия Костенко, ныне Тарасова. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Беременная модель Анастасия Тарасова, супруга бывшего полузащитника «Локомотива», опубликовала в Instagram видео, которое, кроме как «утром идеальной семьи», назвать нельзя. На ролике запечатлено, как девушка умывается в компании своей дочери Миланы. Потом мама перемещается за плиту, а малышкой занимается папа. Дмитрий Тарасов качает ребенка на руках и дурачится с ним на камеру. После этого семья садится завтракать.

«Признаюсь честно, я никогда не думала, что с появлением малыша не будет времени на себя, и всегда его нахожу! Сейчас, когда доченька подросла, очень удобно умываться вместе. Затем даю ей безопасный предмет и быстро занимаюсь собой», — поделилась с подписчиками Анастасия.

Известно, что даже сидя дома с ребенком, Тарасова активно зарабатывает на рекламный контрактах. Причем помогает ей и муж-футболист, который активно появляется в кадре. Поклонники модели в комментариях восхищаются ее прекрасной семьей, называя все трио Тарасовых милыми. А ведь скоро их станет четверо.

Похоже, это та самая идеальная семья, о которой мечтал футболист, и которую он не смог построить со скандальной телеведущей Ольгой Бузовой.

А какое у вас идеальное утро?

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Жена Дмитрия Тарасова показала идеальное семейное утро
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