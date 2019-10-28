Внешность в папу: Бузова представила своих родителей поклонникам

Певица провела приятный вечер с родственниками в ресторане, не забыв рассказать об этом в соцсети.

Ольга Бузова решила поближе познакомить публику со своими родителями. Проведя с ними вечер в ресторане, она запечатлела этот приятный семейный момент и поделилась им с подписчиками своего блога.

«Папа и мама, я вас очень сильно люблю. Спасибо за жизнь», — трогательно подписала она снимок.

Глядя на фото, стало понятно, почему Ольга не сильно похожа на свою сестру Анну. Дело в том, что младшая наследница Бузовых больше пошла внешностью в маму Ольгу Игоревну, стоматолога, а Ольга – в отца Игоря Дмитриевича, военнослужащего.

Кстати, в Instagram папы звезды «Дома-2» совместных фотографий с Анной все-таки больше, чем с Ольгой. Видимо, родитель проводит с ней больше времени.