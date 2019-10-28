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Беременная Костенко облачилась на съемке в роскошное платье с диадемой

Кадры заворожили поклонников.

Беременная Костенко облачилась на съемке в роскошное платье с диадемой
Анастасия Костенко дала футболисту то, чего не смогла его бывшая жена Ольга Бузова. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Раньше беременность девушки считалась серьезным испытанием ее модельной карьеры: вначале красавицы уходила с подиума в декрет, а после родов еще несколько месяцев возвращалась к стройном фигуре. Сейчас животик нисколько не мешает, а, наоборот, помогает молодым моделям.

Это ярко демонстрирует жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко. Девушка ждет от своего мужа уже второго ребенка, нянчится с годовалой малышкой Миланой, но рекламных съемок не прекращает.

В новом проекте красавица нарядилась в пышное бежевое платье с длинным подолом и открытой спиной. В сочетании с диадемой на голове и вычурным интерьером образ превратил ее в настоящую королеву. А какая самая главная обязанность у королевы? Правильно — родить своему супругу наследника. Поэтому даже в такой съемке нашлось место для животика модели.

Красавица воспользовалась этой возможностью и поздравила взрослых женщин с Днем бабушек, который, кстати, отмечается 28 октября.

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Беременная Костенко облачилась на съемке в роскошное платье с диадемой
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