Интересная парочка: сын Джигарханяна высказался о свадьбе с экс-женой Казаченко

Недавно на пальце у Степана было замечено кольцо, похожее на обручальное, что породило много слухов.

Как известно, у Армена Джигарханяна есть взрослый пасынок от второй жены Татьяны Власовой, с которой артист развелся в 2015 году. Со Степаном у актера прекрасные отношения. Осенью наследник Власовой стал появляться на снимках с бывшей супругой Вадима Казаченко Ольгой. Как выяснилось, молодые люди встречаются. Недавно они провели несколько недель в Дубае, где остановились в самом дорогом отеле на побережье.

О своей личной жизнь Степан предпочитает не говорить. Но некоторое время назад на его пальце появилось кольцо, похожее на обручальное. Сразу распространились слухи, что он тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной. «Я не переживу еще одного двоеженца», — с иронией заявляла Ольга. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, пара пришла на передачу «Пусть говорят». Степан показал свое кольцо, но при этом отметил, у его возлюбленной никакого кольца нет. Пасынок Джигарханяна после этого все объяснил.

«Из-за этого кольца я потерял в жизни очень много перспективных знакомств. Все женщины почему-то думают, что оно обручальное, хотя на самом деле это просто кольцо с камешком!» — рассказал мужчина. View this post on Instagram A post shared by Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) on Sep 2, 2019 at 3:53am PDT

Он подчеркнул, что пока рано говорить о свадьбе. Степан еще не познакомил избранницу со своими родителями. За последний год Армен Борисович пережил многое и очень часто оказывался в больнице, поэтому сын оберегает его от лишних переживаний, волнений и стрессов. Казаченко в свою очередь напомнила, как бывший муж Вадим женился на другой женщине, когда еще был в браке с ней. «Правда, это произошло 1 апреля и, возможно, было шуткой», — подметила девушка.

Ольга во время эфира узнала много нового о своем возлюбленном, но это ее не напугало. А вот друзья Джигарханяна-старшего настороженно отнеслись к девушке Степана. Они считают, что у нее много общего с экс-супругой артиста Виталиной Цымбалюк-Романовской, поэтому попросили в ближайшее время не знакомить ее с Арменом Борисовичем.