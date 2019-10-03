Сын Армена Джигарханяна не определился с подарком артисту

Пасынок Армена Джигарханяна Степан рассекретил самый необычный подарок отцу. Журналисту Teleprogramma.pro мужчина поведал, что ему редко удавалось бывать на празднестве, поскольку с юных лет он находится в рабочих разъездах. Уже тогда он поздравлял родственника по телефону, то же самое делал и сам Джигарханян. После этого в семье режиссера было длительное затишье – Армен Борисович и Степан не общались в течение 18 лет. Недавно контакт возобновился, но на грядущих именинах побывать он не сможет.

Степан Джигарханян вспомнил, что самым необычным подарком режиссеру от себя считает паззл-мозаику с изображением черного кота. На тот момент у Армена Борисовича дома проживал любимый кот Фил – именно ему и была посвящена инкрустированная картина. На этот же раз Джигарханян-младший намерен позвонить отцу из Сеула и поздравить его по телефону. Через неделю же или пару месяцев ему предстоит вернуться в Москву. Тогда-то сын и преподнесет родственнику что-то, привезенное из-за рубежа.

«Из Дубая в последний раз, когда мы там были с Ольгой Казаченко, я ему привез инкрустированные камнями четки, он любит такие поделки», — резюмировал Степан.