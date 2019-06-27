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Дана Борисова не исключает, что Началова стала жертвой индейского проклятия

Ведущая считает, что тоже могла оказаться в числе жертв злого рока.

Дана Борисова не исключает, что Началова стала жертвой индейского проклятия
Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой. Фото: globallookpress.com

После смерти Юлии Началовой в Сети вновь поползли слухи о проклятии, преследующем участников проекта «Последний герой». Еще до начала съемок шоу о выживании на необитаемом острове местные жители предостерегали съемочную группу о том, что присутствие чужих людей на острове может разозлить древних индейских духов.

Началова оказалась девятой безвременно ушедшей из жизни участницей «Последнего героя». Как считает Дана Борисова, которая появлялась на шоу в третьем и пятом сезонах, не исключено, что проклятие действительно существует.

Уход из жизни бывших участников проекта сильно обеспокоил телеведущую. Узнавая об очередной смерти, Борисова все больше боялась за собственную жизнь. Дошло до того, что ей пришлось дважды вызывать скорую помощь. Дана не исключает, что злой рок продолжает висеть над каждым, кто принимал участие в «Последнем герое».

«Фиг его знает, было ли проклятие. С такими вещами, как вы понимаете, не шутят!» — откровенничает звезда в интервью изданию «Собеседник».

Дана Борисова считает, что проклятие может существовать. Фото: globallookpress.com

Однако сейчас ведущая гонит от себя подобные мысли. Как считает Борисова, ее шансы умереть были гораздо выше, чем у остальных участников. Ведь много лет она была на грани гибели из-за употребления запрещенных препаратов. Сдаваться она не собирается и говорит, что сумела обмануть свою судьбу.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, к настоящему времени из участников «Последнего героя» скончались также Сергей Бодров, Жанна Фриске, Вера Глаголева, Крис Кельми, Кирилл Толмацкий, Яна Волкова, писатель Сергей Сакин и журналист Сергей Супонев.

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Дана БорисоваДана Борисова наркозависимостьПричина смерти НачаловойПрограмма "Последний герой"Юлия Началова

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Дана Борисова не исключает, что Началова стала жертвой индейского проклятия
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