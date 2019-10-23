В Сети появилось архивное фото покойных Фриске и беременной Началовой

На одной из фанатских страничек в Instagram певцы Жанны Фриске, которая, как известно, скончалась в 2015 году от рака мозга, появилось в какой-то степени пророческое фото. На кадре можно увидеть, как Жанна Фриске гладит живот беременной коллеги по творческому цеху Юлии Началовой.
Обе певицы безумно счастливы на этом кадре. В то время Юлия Началова, которая умерла от остановки сердца на фоне сепсиса в марте нынешнего года, была беременна дочерью Верой. Сейчас девочке уже двенадцать лет. Отцом ребенка является известный футболист Евгений Алдонин.
Многие поклонники в комментариях отметили, что снимок по своей сути очень страшный. Тогда обе девушки и подумать не могли, что их ждет в будущем. Сейчас их уже нет в живых, но поклонники, безусловно, помнят девушек и очень известных певиц. Кстати, проблемы со здоровьем у Фриске начались сразу же после рождения сына Платона.
Отметим, что сейчас серьезные проблемы со здоровьем у еще одной звезды из мира шоу-бизнеса актрисы Анастасии Заворотнюк. Она борется с раком мозга. Многие поклонники молятся, чтобы она не повторила судьбу двух известных певиц, ушедших из жизни в самом расцвете сил.