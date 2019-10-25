Заворотнюк активно поддерживают россияне, у которых выявили онкологию

В группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая запись. В адрес звезды сериала «Моя прекрасная няня» сейчас поступает много писем со словами поддержки. Ей пишут россияне, которые сами борются с болезнью прямо сейчас.

«Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!» — говорится в сообщении.

Также в записи отмечается, что на протяжении своей жизни Анастасия Заворотнюк помогала многим людям справиться с недугом. Причем терапия положительными эмоциями всегда давала положительный результат.

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Отмечается, что многие, кому когда-то помогала Заворотнюк, смогли вернуться к нормальной жизни. Сейчас уже они хотят поделиться своим теплом с актрисой, которая борется с тяжелым недугом.

Напомним, что первые новости о болезни актрисы появились еще в августе. После этого в средствах массовой информации началась самая настоящая истерия. Строились самые разные версии, что происходит с актрисой. Звезду уже чуть ли не похоронили. Отмечалось, что у нее якобы произошел отек мозга, а жить ей осталось всего несколько дней. Сейчас стало ясно, что СМИ чересчур сгустили краски. Звезда действительно болеет, но положение не такое критическое, как можно было подумать изначально. За здоровьем актрисы сегодня без преувеличения следит вся страна.