«Достижения? Супруга и дочки!»: Галустян отказался отмечать юбилей

Любая круглая дата с определенного возраста – повод подвести некоторые итоги и актуализировать свои планы. Обо всем этом накануне своего 40-летие в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал Михаил Галустян. Заодно артист признался, что не будет отмечать сорокалетие — приметы не велят.

По словам юмориста, в юбилейном году он многое сделал в первый раз. Вместе со своим коллегой еще по КВНовским «Утомленным солнцем» Александром Реввой стал «смехотерапевтом», подготовил и провел новый концерт «Смешной и еще смешнее», а младшую дочь Элину отправил в первый класс.

Коснулись изменения и карьеры самого артиста. Теперь Михаил работает на СТС, где выпускает вместе с Сергеем Светлаковым шоу «Русские не смеются».

«Свой возраст не скрываю: да, мне сорок, но в душе где-то тридцать пять, — поделился шоумен. — Почему тридцать пять? Это на пятнадцать лет больше, чем двадцать, и на пятнадцать меньше, чем пятьдесят. Можно и с молодёжью найти общий язык, и с людьми постарше».

Напомним, в прошлом месяце Гарик Мартиросян поделился своими планами записать с Галустяном танцевальный альбом в кавказском стиле.