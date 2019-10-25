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«Достижения? Супруга и дочки!»: Галустян отказался отмечать юбилей

40-летний юморист поделился с порталом Teleprogramma.pro своими достижениями и планами.

«Достижения? Супруга и дочки!»: Галустян отказался отмечать юбилей
Михаил Галустян. ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA

Любая круглая дата с определенного возраста – повод подвести некоторые итоги и актуализировать свои планы. Обо всем этом накануне своего 40-летие в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал Михаил Галустян. Заодно артист признался, что не будет отмечать сорокалетие — приметы не велят.

По словам юмориста, в юбилейном году он многое сделал в первый раз. Вместе со своим коллегой еще по КВНовским «Утомленным солнцем» Александром Реввой стал «смехотерапевтом», подготовил и провел новый концерт «Смешной и еще смешнее», а младшую дочь Элину отправил в первый класс.

Коснулись изменения и карьеры самого артиста. Теперь Михаил работает на СТС, где выпускает вместе с Сергеем Светлаковым шоу «Русские не смеются».

«Свой возраст не скрываю: да, мне сорок, но в душе где-то тридцать пять, — поделился шоумен.  — Почему тридцать пять? Это на пятнадцать лет больше, чем двадцать, и на пятнадцать меньше, чем пятьдесят. Можно и с молодёжью найти общий язык, и с людьми постарше».

Напомним, в прошлом месяце Гарик Мартиросян поделился своими планами записать с Галустяном танцевальный альбом в кавказском стиле.

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«Достижения? Супруга и дочки!»: Галустян отказался отмечать юбилей
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