Звездные истории

«Перестанешь говорить, что я старый хрыч»: Светлаков поздравил Галустяна с 40-летием

Свой день рождения Михаил Галустян встретил в качестве ведущего нового шоу. Портал Teleprogramma.pro узнал, что желает юмористу его закадычный друг, а теперь еще и напарник по телепроекту Сергей Светлаков.

«Перестанешь говорить, что я старый хрыч»: Светлаков поздравил Галустяна с 40-летием
Михаил Галустян. Фото: пресс-служба СТС

В этом году Михаил Галустян сделал многое впервые. Записался вместе с Александром Реввой в «смехотерапевты», выпустил новый концерт «Смешной и еще смешнее», отвел дочь Элину в первый класс, вздохнув, что теперь-то «все дети пристроены».

И, наконец, спустя 10 лет перешел на новый канал. Отныне Галустян — соведущий Сергея Светлакова в программе «Русские не смеются» на СТС.

Михаил Галустян и Сергей Светлаков
Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Фото: пресс-служба СТС

«Свой возраст не скрываю: да, мне сорок, но душе где-то тридцать пять, — поделился шоумен с порталом Teleprogramma.pro — Почему тридцать пять? Это на пятнадцать лет больше, чем двадцать, и на пятнадцать меньше, чем пятьдесят. Можно и с молодёжью найти общий язык и с людьми постарше».

40 лет не отмечают

Артист признался, что не будет отмечать 40 лет. Но с удовольствием примет подарки и поздравления.

«Какие достижения? Конечно же, это супруга и мои дочки (Эстелле — 9 лет, Элине — 7 лет — Прим.ред), — продолжил Галустян. — А пожелал бы себе реализовать проекты, которые начал в этом году. А это и книга, и мобильное приложение AvaTunes, которое я разрабатываю вместе с группой единомышленников, и мои музыкальные планы».

Поздравление от друга

Светлаков, который знает Галустяна с тех самых пор, как оба играли в КВН, заметил, что рад видеть друга на съемках в любой день , в том числе и в его день рождения. Звезда «Ёлок» посмеялся, что трудно поздравить человека, у «которого есть все». И все же он рискнул.

«Дорогой Михайло Сергеевич! В этот день, когда старость уже постучала своей дряхлой клешнёй в твою только что отремонтированную дверь, ты перестанешь смеяться надо мной и говорить, что я старый сорокалетний хрыч.

В общем, живи долго, красиво, роскошно, не теряй своего бородатого обаяния и не забывай, что у тебя есть друг, с которым ты всегда можешь поделиться своими миллионами», — поздравил Светлаков друга через наш портал.

Сергей Светлаков и Михаил Галустян
Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Фото: пресс-служба СТС

Напомним, свой прошлый день рождения Галустян отпраздновал с размахом в ресторане. Тогда шоумен смеялся, что «гостей оказалось так много, что они все с трудом вместились в один пост в Instagram». А известный московский кондитер Ренат Азгамов преподнес гостю пятиярусный роскошный торт.

А вы будете смотреть премьеру шоу «Русские не смеются» 1 ноября на телеканале СТС?

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«Русские не смеются»Михаил ГалустянСергей Светлаков
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«Перестанешь говорить, что я старый хрыч»: Светлаков поздравил Галустяна с 40-летием
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