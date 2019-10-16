ТВ-проекты

Спустя 8 лет: Светлаков и Галустян объединились для нового шоу

Программа «Русские не смеются» стартует на СТС 1 ноября.

Спустя 8 лет: Светлаков и Галустян объединились для нового шоу
Светлаков и Галустян станут ведущими нового шоу на СТС ФОТО: предоставлено телеканалом

После восьмилетнего перерыва в сотрудничестве Михаил Галустян и Серей Светлаков снова выйдут на сцену вместе в качестве актеров-ведущих. Они задействованы в проекте «Русские не смеются», который стартует 1 ноября на телеканале СТС.
Корреспондент портала Teleprogramma.pro побывала на съемках одной из первых программ. Соревноваться в шоу будут непрофессиональные юмористы, которые будут должны рассмешить жюри из народа. В свою очередь «несмеяны» обязаны сдерживать эмоции, если же на лице судьи появляется улыбка, то ее фиксирует система распознавания лиц Smile Cam. Тот, кто лучше справляется со своей задачей, получает приз — 25 тысяч рублей.

Возвращение звездного дуэта стало одним из самых ожидаемых событий осени. Юмористы давно не работали вместе и признаются, что очень рады творческому воссоединению.

«Мои ожидания от проекта оправдались. Формат достаточно мне привычный и удобный, — говорит Михаил Галустян. – Мне очень помогает то, что мы работаем в паре с Сергеем. Мы хорошо друг друга знаем и нам комфортно работать вместе».  

Сергей Светлаков занимает аналогичную позицию. Он отметил, что с самого первого дня, когда он стал работать с Галустяном ему легко и приятно.

«Будто и не было этих 36 лет, что мы были не вместе, притираться друг к другу не пришлось,  — говорит Светлаков.

Что касается проекта, то ведущие остались очень довольны. Они искренне смеются над шутками народных комиков и признаются, что не хотят на кастинги, чтобы не знать шутки заранее и демонстрировать  «первоначальную реакцию».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Михаил ГалустянСергей СветлаковСТС
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Спустя 8 лет: Светлаков и Галустян объединились для нового шоу
Интересно?
Поделись с друзьями: