Спустя 8 лет: Светлаков и Галустян объединились для нового шоу

После восьмилетнего перерыва в сотрудничестве Михаил Галустян и Серей Светлаков снова выйдут на сцену вместе в качестве актеров-ведущих. Они задействованы в проекте «Русские не смеются», который стартует 1 ноября на телеканале СТС.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro побывала на съемках одной из первых программ. Соревноваться в шоу будут непрофессиональные юмористы, которые будут должны рассмешить жюри из народа. В свою очередь «несмеяны» обязаны сдерживать эмоции, если же на лице судьи появляется улыбка, то ее фиксирует система распознавания лиц Smile Cam. Тот, кто лучше справляется со своей задачей, получает приз — 25 тысяч рублей.

Возвращение звездного дуэта стало одним из самых ожидаемых событий осени. Юмористы давно не работали вместе и признаются, что очень рады творческому воссоединению.

«Мои ожидания от проекта оправдались. Формат достаточно мне привычный и удобный, — говорит Михаил Галустян. – Мне очень помогает то, что мы работаем в паре с Сергеем. Мы хорошо друг друга знаем и нам комфортно работать вместе».

Сергей Светлаков занимает аналогичную позицию. Он отметил, что с самого первого дня, когда он стал работать с Галустяном ему легко и приятно.

«Будто и не было этих 36 лет, что мы были не вместе, притираться друг к другу не пришлось, — говорит Светлаков.

Что касается проекта, то ведущие остались очень довольны. Они искренне смеются над шутками народных комиков и признаются, что не хотят на кастинги, чтобы не знать шутки заранее и демонстрировать «первоначальную реакцию».