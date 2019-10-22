Продюсер Ковалев назвал заоблачные цены причиной краха Buzfood

Лидер музыкального коллектива «Пилигрим» и владелец точки общественного питания Андрей Ковалев назвал причину краха съедобного бизнеса Бузовой. На днях стало известно, что оба ресторана, которые носят имя телеведущей «Дома-2» закрылись по непонятным причинам. На двери гостей встречает предупреждающая табличка о ведущихся технических работах. В самой же сфере уверены – речь идет о полном закрытии точек.

Ковалев причиной краха Buzfood назвал заоблачные цены. В беседе с журналистами Teleprogramma.pro ресторатор отметил, что изначально заведения позиционировали как фастфуд, однако самый дешевый салат за 600 рублей мог бы неслабо ударить по карману простого обывателя. Раскритиковал музыкант и идею называть кафе именем звезды – Ковалев отметил, что в таком случае, есть определенная выгода, но она не так объемна, как кажется на первый взгляд.

«Открывается кафе, ресторан и со звездой заключается договор, по которому та обязана проводить в заведении выходные дни, звать звездных друзей. В этом случае знаменитость, как правило, получала, 10-15 процентов с прибыли», — раскрыл детали такого сотрудничества Ковалев.

Ни сама Ольга, ни ее представители ситуацию вокруг ресторанов пока не комментируют. Людям же остается только гадать, смогут ли еще они заглянуть в заведение имени телеведущей.