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Ресторанный бизнес Бузовой потерпел крах в Москве

Певица уже закрыла два ресторана в Москве.

Ресторанный бизнес Бузовой потерпел крах в Москве
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова закрыла в Москве все свои рестораны быстрого питания. Кроме того, на компанию «Бузова Рест Компани» подало в суд предприятие «Оптиком», занимающееся производством одноразовой посуды, сообщает «КП».

Половина акций «Бузова Рест Компани» принадлежит именно певице. Известно, что дело о взыскании с ответчика 57 тыс. рублей рассмотрят в упрощенном порядке без вызова сторон на судебное заседание. «Все решено мирно, обоюдно», — прокомментировали ситуацию производители посуды.

Бузова на открытии фастфуда. Фото
Бузова на открытии фастфуда. Фото Абылая Саралаева

Кроме этого инцидента в Москве закрыли оба ресторана Бузовой BUZfood со ссылкой на некие технические причины. Об этом сообщает официальный сайт сети, да и двери общепита закрыты. Таким образом, в работе остается только одно заведение в Питере.

Любопытно, что PR-менеджер Ольги Антон Богославский, корреспонденту издания эту очевидную информацию не подтвердил, заявив, что все это неправда.

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Ресторанный бизнес Бузовой потерпел крах в Москве
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