Звездные истории

«Оля была всего лишь лицом»: Новиков объяснил, почему закрылись рестораны Бузовой

Российский ресторатор считает, что это ошибка тех, кто работал с популярной певицей и телеведущей.

«Оля была всего лишь лицом»: Новиков объяснил, почему закрылись рестораны Бузовой
Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Популярность Ольги Бузовой растет по часам. Огромные залы, новые хиты и, наконец, долгожданная покупка собственного жилья...

Отныне теледива — еще и владелица роскошной квартиры в 200 квадратных метров на улице Мосфильмовской.

Однако и у исполнительницы есть, как оказалось, неудачи. Бизнесвумен из Оли никудышная. Сначала прогорели ее магазины одежды, потом запуск бузкоинов, а следом и рестораны BUZfood.

Ресторан закрыт по техническим причинам

Желающие отведать салаты, закуски, пасту и гамбургеры от популярной телеведущей столкнулись с вывеской на дверях ресторана на Цветном бульваре: «Друзья! Ресторан закрыт по техническим причинам». На официальном сайте же заведения говорится, что временно приостановил работу и ее модный общепит в ТРЦ «Вегас Крокус Сити».

Представитель певицы от комментариев отказывается. Впрочем, ранее пиарщик Бузовой Антон Богословский вскользь упоминал, что планируется расширение и поиск новых площадок.

Новиков: «Оля была всего лишь лицом»

Своим взглядом на ситуацию с корреспондентом Teleprogramma.pro поделился  известный ресторатор Аркадий Новиков, создавший более 30 успешных гастрономических проектов.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

«Оля сама не занималась этим бизнесом, а была всего лишь лицом, — заявил Новиков. — А вот люди, которые вели ее дела, вероятно, сделали ошибку. Это как с электромобилями. Помните же, пару раз на них прокатились и все на этом закончилось. А дальше поняли, что невыгодно, неинтересно. Вот и люди, которые это организовали, что-то неправильно просчитали».

При этом, Новиков отметил, что изначально у этой сети было будущее:

«С именем Бузовой можно много интересного придумать. Если бы она работала со мной, то таких проблем бы не возникло, — заметил ресторатор. — Так что, привет ей передавайте от меня».

Андрей Ковалев: «Слишком много салатов по заоблачным ценам»

Певец и владелец проекта «Подсолнухи Art&Food» Андрей Ковалев считает, что изначально была выбрана неверная концепция.

«Заведения позиционировали себя как фастфуд. Но при этом больше всего в меню было салатов, которые продавались по очень высоким ценам — по 600 рублей, — заметил Ковалев в интервью Teleprogramma.pro. — А фастфуд с высокими ценами, как не назови, долго не проживет.

Да и сама идея называть заведения именами известных людей уже не нова. Раньше этим грешили создатели Ginza Project. Открывается кафе, ресторан и со звездой заключается договор, по которому та обязана проводить в заведении выходные дни, звать звездных друзей. В этом случае знаменитость, как правило, получала, 10-15 процентов с прибыли».

Напомним, ранее на BUZfood подала в суд компания «Оптиком». Фирма занимается поставкой в московские заведения контейнеров для упаковки еды на вынос. Компания Бузовой же задолжала фирме 57 тысяч рублей: теперь представители «Оптиком» планируют взыскать их через суд.

А вы ходите в рестораны со«звездными» именами?

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BuzFoodАндрей КовалевАркадий НовиковОльга Бузова
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«Оля была всего лишь лицом»: Новиков объяснил, почему закрылись рестораны Бузовой
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