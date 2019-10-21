Не ресторан, так недвижка: Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей

На фоне слухов о неудачах в бизнесе, певица, наконец, приобрела собственное жилье в Москве.

Ольга Бузова давно живет в Москве, однако не раз жаловалась на то, что у нее не было собственного жилья. Девушка несколько лет снимала квартиру. Теперь артистку можно поздравить. Как сообщает портал super.ru, Бузова приобрела собственную квартиру.

Согласно сообщениям прессы, новое жилье Ольги расположено в комплексе, который только недавно было достроен. Дом находится на Мосфильмовской улице. Известно, что площадь квартиры — 200 квадратных метров.

Певица уже собирается начать ремонт. Стала известна и стоимость нового жилья — она составила 120 миллионов рублей.