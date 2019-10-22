Успенская пренебрегает супружеским долгом после выступлений на сцене

Певица признается, что «отдается» многотысячной толпе в зале. На секс в жизни у нее попросту не остается сил.

Любовь Успенская отказывается от интима в обычной жизни из-за выступлений на сцене. Певица откровенно призналась, что во время исполнения песен морально и физически отдается своей многотысячной аудитории. Выступление перед толпой в зале певица сравнила с сексом – она настолько вкладывается в каждую свою песню, что после очередного мероприятия остается практически без сил. В такие моменты речи об исполнении супружеского долга уже не идет, отмечает она.

«Я прихожу после концерта, когда отдаюсь шести тысячам людей в зале. Понимаете, они меня уже и так «отымели». Какой секс? Я уже секс получила на сцене», – откровенничает она.

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Однако Успенская отмечает для 5TV – личная жизнь вне сцены у нее достаточно бурная. Помимо супруга Любовь активно кокетничает с коллегой по сцене и актером Михаилом Ефремовым. Есть у Успенской и тайный поклонник – он одаривает ее роскошными подарками. Одним из последних сюрпризов стала аренда замка напротив Эйфелевой башни. Внутри этюды исполнял оркестр Шарля Азнавура. Успенская признается – может быть, когда-то она и согласилась бы на отношения с прекрасным незнакомцем, но сейчас говорить об этом слишком поздно, ведь она уже замужем и он уже женат.