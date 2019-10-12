НОВОСТИ

Успенская подогрела слухи о романе на стороне

Певица то и дело проявляет симпатию к разным мужчинам.

Успенская подогрела слухи о романе на стороне
Любовь Успенская. Фото Global look press Анатолий Ломохов

Любовь Успенская в очередной раз подогрела слухи о романе с Михаилом Ефремовым. Артистку уже видели в компании с этим актером.

Звезду шансона заметили на спектакле с участием Ефремова «Амстердам». Она одна из первых подбежала к сцене в финале. Артист, надо сказать, был несказанно рад такой гостье. Позже Любовь Успенская выложила пост с восторженным отзывом о просмотренной постановке и актерской игре Михаила. Певица назвала звезду театральной сцены «другом» и «невероятным человеком».

Однако очевидцам в театре показалось, что женщина пришла далеко не просто к другу. Тем более, что ранее они уже «случайно» встречались на отдыхе в Майами.

«Мы встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке», — писала она в Instagram.

Отметим, что и у певицы, и у актера есть вторые половинки. А Успенская даже задумывается о втором ребенке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЕфремовЛюба УспенскаяЛюбовь УспенскаяМихаил Ефремов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Успенская подогрела слухи о романе на стороне
Интересно?
Поделись с друзьями: