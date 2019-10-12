Успенская подогрела слухи о романе на стороне

Певица то и дело проявляет симпатию к разным мужчинам.

Любовь Успенская в очередной раз подогрела слухи о романе с Михаилом Ефремовым. Артистку уже видели в компании с этим актером.

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Звезду шансона заметили на спектакле с участием Ефремова «Амстердам». Она одна из первых подбежала к сцене в финале. Артист, надо сказать, был несказанно рад такой гостье. Позже Любовь Успенская выложила пост с восторженным отзывом о просмотренной постановке и актерской игре Михаила. Певица назвала звезду театральной сцены «другом» и «невероятным человеком».

Однако очевидцам в театре показалось, что женщина пришла далеко не просто к другу. Тем более, что ранее они уже «случайно» встречались на отдыхе в Майами.

«Мы встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке», — писала она в Instagram.

Отметим, что и у певицы, и у актера есть вторые половинки. А Успенская даже задумывается о втором ребенке.