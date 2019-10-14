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Любовь Успенская объяснила, почему любит позировать обнаженной

Как сказала звезда, она знает, что можно показывать, а что нельзя.

Любовь Успенская объяснила, почему любит позировать обнаженной
Успенская стала часто выкладывать снимки в обнаженном виде/globallookpress.com

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему она за последнее время выложила несколько «голых» снимков. Так, на одной из фотографий, которая появились на ее страничке в соцсетях, видно, что яркая исполнительница стоит голая в ванной. На другой она топлес загорает на пляже в Майами.

Любовь Успенская. Фото
Успенская не боится позировать обнаженной/globallookpress.com

«Понимаете, в чем дело. Решиться на такие снимки мне очень легко. Если есть, что показать, если не стыдно. У меня есть чувство меры. Я понимаю, что можно показать, а что нельзя. Мне никто не может сказать, что я показала голую задницу. Такую, знаете, открытую — взяла и выставила. Или груди открыла. Я делаю все так – догадайтесь сами, что дальше», — заявила она.

При этом в ее солидном возрасте, а звезде уже 65 лет, онкологи предостерегают от чрезмерного нахождения под палящим солнцем.

«А я не загораю. Я пять минут полежала и встала. Раньше любила загорать. Сейчас понимаю, что загар — это вредно. И не советую никому», — заметила «королева русского шансона».

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АмерикаЛюбовь УспенскаяМайамиПрограмма "Ты не поверишь!"
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Любовь Успенская объяснила, почему любит позировать обнаженной
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