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Бывший муж 37-летней Собчак навестил их двухлетнего сына

Максим Виторган старается не пренебрегать своими родительскими обязанностями.

Бывший муж 37-летней Собчак навестил их двухлетнего сына
Ксения Собчак и Максим Виторган (Фото: Globallookpress.com)

Ксения Собчак и Максим Виторган сумели сохранить дружеские отношения после развода. Еще в марте актер отправлял экс-супруге букеты цветов, поздравляя ее с Международным женским днем. А сама Ксюша в Stories благодарила бывшего возлюбленного за широкий жест и лестное внимание. Позже дочь Людмилы Нарусовой рассекретила роман с режиссером Константином Богомоловым, опубликовав в Instagram первые кадры с новым избранником. Бывший муж Собчак никак не реагировал на вопросы о личной жизни Ксении, с головой погрузившись в творчество.

Однако затворничество Максима было не долгим. В прессе то и дело появляются новые заголовки, сообщающие подробности романа Виторгана и Нино Нинидзе. 28-летняя актриса уже успела подружиться с внучкой Эммануила Гедеоновича (отец Максима. — Прим. ред.) Полиной.

Максим Виторган навестил сына Платона (Фото: Instagram.com/mvitorgan)

А сам Виторган, в отличие от Ксении, не спешит связывать себя новыми узами брака. Актер часто видится с двухлетним сыном от Собчак, не пренебрегая родительскими обязанностями. Телеведущая не препятствует бывшему мужу общаться с их общим ребенком, понимая, что Платон нуждается как в маме, так и в отце.

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дети звездЗвездные детиКсения СобчакМаксим Виторган
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Бывший муж 37-летней Собчак навестил их двухлетнего сына
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